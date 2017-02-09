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НОВОСТИ | Общество





09.02.17 08:45 Супруги Степаньковы отпраздновали железную свадьбу



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Нежность и романтику Любовь и Алексей Степаньковы смогли позволить себе только на пенсии, но за всю жизнь, рассказывают, ни разу не поссорились, потому что кому-то не хватило внимания. Их история - о настоящих преданности и поддержке, преодолениях плечом к плечу. Он 11-й ребёнок в семье, она рано лишилась отца. Детства не было: мыли полы у соседей, чтобы покормили. Оба работали на речном флоте Енисея, там и познакомились.

- Метиска корейская. Таких мало было, она среди публики заметная была и привлекла.
- Мы сошлись. Он богатый - у него патефон, два метра сукна, одеяло и шинелька. У меня - матрасовка и две наволочки.

Сразу завели свой устав: на первое место интересы семьи; кто не прав, тот и просит прощения. А кто главный в их союзе, до сих пор спорят: он - сильный мужчина, а она - первая женщина-механик на судне в стране.

- Первые оладьи испекла, их надо было молотком расколачивать. Она тесто не размешала по-настоящему, а полусухие напекла. Я подумал - ну нашёл я себе приключение! А потом научилась.

Вместе зарабатывали на квартиру, дачу, на речном флоте эту пару очень уважают за профессионализм и опыт. А ещё Степаньковы воспитали трёх дочерей, сейчас со всеми внуками и правнуками семья насчитывает 32 человека. Все приезжают отмечать годовщину свадьбы главных прародителей. Сейчас Любовь Прокопьевна и Алексей Васильевич готовятся к дачному сезону, строят планы на будущее.

- Я до 90, а она до ста взяла обязательство!


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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