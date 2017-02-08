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08.02.17 20:55 На нефтяных месторождениях региона внедряют современные технологии





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"Сейсмический куб, который сделан на Юрубчено-Тохомском месторождении, в "Роснефти" больше таких кубов нет, это самый большой куб. Достигнуты дебеты на Юрубчено-Тохомском месторождении выше средних российских показателей", - пояснил генеральный директор ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" Владимир Лукьянов.



Для "Роснефти" Красноярский край - стратегический. С помощью компании в Сибирском федеральном университете был создан Институт нефти и газа. Здесь готовят высококвалифицированные кадры для нефтяной отрасли. Талантливым студентам назначают стипендии, приглашают на практику.



"Благодаря выделенным средствам удалось оснастить несколько исследовательских лабораторий, но самое важное - удалось приобрести полнокомплектный тренажёр, имитирующий разработку месторождения на скважине", - рассказал и.о. директора Института нефти и газа СФУ Фёдор Бурюкин.



Тренажёр позволяет будущим нефтяникам ещё в Красноярске приобрести навыки работы на скважине. Сегодняшняя нефтянка - высокотехнологичная, наукоёмкая отрасль, и красноярские учёные вносят весомый вклад в её развитие.





В этом институте проектируют будущие нефтяные и газовые скважины. КрасноярскНИПИнефть работает на крупных нефтегазовых месторождениях, широко известных за пределами края: Ванкорском, Юрубчено-Тохомском, Куюмбинском. В КрасноярскНИНИнефти находится центр хранения сейсмической информации. Объём данных поражает: хранится более петабайта информации. Столько могли бы вместить примерно три тысячи обычных компьютеров. На основе данных специалистам удалось разработать 3D-модель новых залежей нефти и газа на Юрубчено-Тохомском месторождении."Сейсмический куб, который сделан на Юрубчено-Тохомском месторождении, в "Роснефти" больше таких кубов нет, это самый большой куб. Достигнуты дебеты на Юрубчено-Тохомском месторождении выше средних российских показателей", - пояснил генеральный директор ООО "РН-КрасноярскНИПИнефть" Владимир Лукьянов.Для "Роснефти" Красноярский край - стратегический. С помощью компании в Сибирском федеральном университете был создан Институт нефти и газа. Здесь готовят высококвалифицированные кадры для нефтяной отрасли. Талантливым студентам назначают стипендии, приглашают на практику."Благодаря выделенным средствам удалось оснастить несколько исследовательских лабораторий, но самое важное - удалось приобрести полнокомплектный тренажёр, имитирующий разработку месторождения на скважине", - рассказал и.о. директора Института нефти и газа СФУ Фёдор Бурюкин.Тренажёр позволяет будущим нефтяникам ещё в Красноярске приобрести навыки работы на скважине. Сегодняшняя нефтянка - высокотехнологичная, наукоёмкая отрасль, и красноярские учёные вносят весомый вклад в её развитие. Владимир ЖАРИНОВ

















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