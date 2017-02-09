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09.02.17 09:02 В Красноярске заблокировали сайт заказных убийств





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"Реклама не должна содержать информацию о жестокости, речь идёт об убийстве - статья 105 уголовного кодекса, реклама этого деяния может повлечь последствия для населения", - пояснила старший помощник прокурора Красноярска Диана Зайцева.







В Красноярске блокировали сайт по вызову киллера. Интернет-страницу с рекламой заказных убийств в сети обнаружили сотрудники прокуратуры. Вход на сайт был свободный, контактов никаких - связь только через веб-страницу. В таких случаях авторов опасной рекламы вычислить невозможно. Ведомство обратилось в суд, интернет-ресурс заблокировали навсегда."Реклама не должна содержать информацию о жестокости, речь идёт об убийстве - статья 105 уголовного кодекса, реклама этого деяния может повлечь последствия для населения", - пояснила старший помощник прокурора Красноярска Диана Зайцева.













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