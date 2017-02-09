В Красноярске блокировали сайт по вызову киллера. Интернет-страницу с рекламой заказных убийств в сети обнаружили сотрудники прокуратуры. Вход на сайт был свободный, контактов никаких - связь только через веб-страницу. В таких случаях авторов опасной рекламы вычислить невозможно. Ведомство обратилось в суд, интернет-ресурс заблокировали навсегда.
"Реклама не должна содержать информацию о жестокости, речь идёт об убийстве - статья 105 уголовного кодекса, реклама этого деяния может повлечь последствия для населения", - пояснила старший помощник прокурора Красноярска Диана Зайцева.