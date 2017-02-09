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09.02.17 09:11 Пятерым красноярцам грозит срок за липовые медицинские документы





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Также перед судом предстанут красноярцы, которые решили не тратить время на прохождения медкомиссии и приобрели фальшивые медицинские книжки. Всем им грозит до 2-х лет лишения свободы.







Пятерым красноярцам грозит срок за липовые медицинские документы. Полицейские установили, что в сентябре прошлого года двое работников красноярского аэропорта предоставили работодателям фальшивые листки нетрудоспособности. Например, авиатехник попытался скрыть двухдневный прогул и приобрёл через интернет поддельный больничный. А инспектор службы авиационной безопасности аэропорта собственноручно исправил дату выхода на работу в листе нетрудоспособности. Когда обман вскрылся, мужчина уже уволился.Также перед судом предстанут красноярцы, которые решили не тратить время на прохождения медкомиссии и приобрели фальшивые медицинские книжки. Всем им грозит до 2-х лет лишения свободы.







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