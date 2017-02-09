НОВОСТИ | Экономика













09.02.17 09:15 Глава КНП подал в отставку





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Кроме того, ожидается, что будет решаться вопрос о назначении нового руководителя. При этом миноритарные акционеры КНП настаивают на проведении открытого конкурса и назначении новому гендиректору испытательного срока.







Глава "Красноярскнефтепродукта" Сергей Берунов подал в отставку. Причиной увольнения стали проблемы со здоровьем. Напомним, Берунов занимает пост гендиректора с 2015 года. На следующей неделе совет директоров компании планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и расторжении трудового договора.Кроме того, ожидается, что будет решаться вопрос о назначении нового руководителя. При этом миноритарные акционеры КНП настаивают на проведении открытого конкурса и назначении новому гендиректору испытательного срока.







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