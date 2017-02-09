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| НОВОСТИ | Экономика
|09.02.17 09:18 В Красноярском крае увеличились объёмы производства мяса
В Красноярском крае вдвое вырос объём производства мяса. По данным аналитиков, количество выпущенного сырья увеличилось до 50 тысяч тонн. Также увеличилось производство овощных консервов, макаронных изделий, сливочного масла, сыров и муки. Кроме того, статистики зафиксировали рост производства крепких напитков на 77% и слабоалкогольных на 10. При этом пошла на спад выработка растительного масла, газированной воды и рыбы.
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