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09.02.17 11:50 Хоккеисты красноярского "Сокола" стали чемпионами Универсиады





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Кстати, пять красноярских девушек-хоккеисток, которые вошли в женскую команду, также привезли золото. В финале женская сборная одолела команду Канады - 4:1. Добавим, что на Универсиаде отличился и красноярский биатлонист Сергей Корастылёв. У него серебро в индивидуальной гонке, золото в гонке преследования и в смешанной эстафете.







Хоккеисты красноярского "Сокола" стали чемпионами Универсиады. В Алматы завершились зимние студенческие игры. В финальном матче российская сборная по хоккею обыграла команду Казахстана. Напомним, в составе сборной нашей страны были хоккеисты красноярской команды "Сокол" - Андрей Щербов, Илья Андрюхов, Станислав Заборников и Дмитрий Кириллов.Кстати, пять красноярских девушек-хоккеисток, которые вошли в женскую команду, также привезли золото. В финале женская сборная одолела команду Канады - 4:1. Добавим, что на Универсиаде отличился и красноярский биатлонист Сергей Корастылёв. У него серебро в индивидуальной гонке, золото в гонке преследования и в смешанной эстафете.











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