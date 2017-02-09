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09.02.17 11:54 Флаг Всемирной зимней универсиады передали Красноярску





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В Красноярске символ игр будет передан на хранение Сибирскому федеральному университету, так как на территории кампуса СФУ в 2019 году разместится Атлетическая деревня. Флаг выставят в наиболее посещаемом месте вуза.









На церемонии закрытия 18-й Всемирной зимней универсиады Красноярску передали флаг зимних студенческих игр. Напомним, краевой центр - следующая столица мирового спортивного события. У нас Универсиада пройдёт в 2019 году. Флаг торжественно вручили Эдхаму Акбулатову.В Красноярске символ игр будет передан на хранение Сибирскому федеральному университету, так как на территории кампуса СФУ в 2019 году разместится Атлетическая деревня. Флаг выставят в наиболее посещаемом месте вуза.













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