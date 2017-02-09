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09.02.17 17:29 Красноярские эксперты проверили качество сметаны





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"Что греха таить, качество сырья сейчас не очень хорошее, зачастую не можешь это молоко в кучу слепить. А термостатный способ позволяет не нарушать сгусток", - отметила представитель минусинского производителя кисломолочной продукции Людмила Полякова.



В Минусинске производитель чтит традиции, хотя молодое поколение, выросшее на жидкой сметане, густую не любит. К счастью, есть выбор. На стол специалистов центра стандартизации попали 12 образцов - половина от краевых производителей, остальные из Тулы, Новосибирска, Кемерова, Хакасии и Бурятии. Прошли экспертизу в двух лабораториях. Ни в одном не обнаружено растительных добавок, но не везде было достаточное количество микроорганизмов.



"Это безопасно. Просто недостаток качества: вкусовые свойства, полезность. Молочнокислых бактерий недостаточно, значит или нарушена технология, или закваска была недостаточная. Т.е. она менее полезна", - пояснил начальник испытательного центра ФБУ "Красноярский ЦСМ" Григорий Бутенко.



"Утреннюю дойку" из Бурятии сняли с дегустации. В продукте сразу несколько нарушений: по жирности и содержанию дрожжей. Тульская сметана "Президент" также в числе худших, а вот лучшими признали "Семёнишну" и "Никольское здоровье".





Термостатное производство - это ещё из советского прошлого, когда ложка в сметане стояла, надо было взбалтывать. В 2000-х начали практиковать резервуарный способ - получается более жидкая однородная масса. И тот и другой хороши, но зимой, как правило, качество хромает. Корма зимой - не свежая травка с лугов, поэтому встречались образцы с горечью."Что греха таить, качество сырья сейчас не очень хорошее, зачастую не можешь это молоко в кучу слепить. А термостатный способ позволяет не нарушать сгусток", - отметила представитель минусинского производителя кисломолочной продукции Людмила Полякова.В Минусинске производитель чтит традиции, хотя молодое поколение, выросшее на жидкой сметане, густую не любит. К счастью, есть выбор. На стол специалистов центра стандартизации попали 12 образцов - половина от краевых производителей, остальные из Тулы, Новосибирска, Кемерова, Хакасии и Бурятии. Прошли экспертизу в двух лабораториях. Ни в одном не обнаружено растительных добавок, но не везде было достаточное количество микроорганизмов."Это безопасно. Просто недостаток качества: вкусовые свойства, полезность. Молочнокислых бактерий недостаточно, значит или нарушена технология, или закваска была недостаточная. Т.е. она менее полезна", - пояснил начальник испытательного центра ФБУ "Красноярский ЦСМ" Григорий Бутенко."Утреннюю дойку" из Бурятии сняли с дегустации. В продукте сразу несколько нарушений: по жирности и содержанию дрожжей. Тульская сметана "Президент" также в числе худших, а вот лучшими признали "Семёнишну" и "Никольское здоровье". Вадим КУЛИКОВ

















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