НОВОСТИ | Экономика













09.02.17 17:25 Краевые депутаты решают, что делать с нарушениями на мусорных полигонах





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Алексей Кулеш, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края: "В будущем не должно быть мусорного кольца вокруг Красноярска, не должно быть незахороненных бытовых отходов, которые разлагаются и нарушают экологию, не должно быть ущерба для наших домохозяйств".



Участникам круглого стола пришлось признать, что полигоны ТБО возле Красноярска практически исчерпали свои возможности, их состояние плачевное, а для того чтобы организовать необходимое количество площадок для сортировки мусора, полигонов, переработок, нужно 26 миллиардов рублей.



Александр Симановский, депутат Законодательного собрания Красноярского края: "Мы ставим три задачи при формировании нового законодательства Красноярского края по обращению с отходами. Во-первых, не должно быть монополизма, особенно в крупных городах; второе - чтобы все полигоны находились за пределами территорий; и третье - чтобы мы имели влияние на формирование тарифов".













Депутаты Законодательного собрания решали, что делать с нарушениями на мусорных полигонах. Напомним, неделю назад парламентарии, представители министерства природных ресурсов, независимые эксперты проверили состояние как свалок, так и мусороперерабатывающих заводов, об этом рассказали "Вести". Оказалось, что подавляющее большинство предприятий работает с нарушениями экологического законодательства, и с этим срочно надо что-то делать."В будущем не должно быть мусорного кольца вокруг Красноярска, не должно быть незахороненных бытовых отходов, которые разлагаются и нарушают экологию, не должно быть ущерба для наших домохозяйств".Участникам круглого стола пришлось признать, что полигоны ТБО возле Красноярска практически исчерпали свои возможности, их состояние плачевное, а для того чтобы организовать необходимое количество площадок для сортировки мусора, полигонов, переработок, нужно 26 миллиардов рублей."Мы ставим три задачи при формировании нового законодательства Красноярского края по обращению с отходами. Во-первых, не должно быть монополизма, особенно в крупных городах; второе - чтобы все полигоны находились за пределами территорий; и третье - чтобы мы имели влияние на формирование тарифов".







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