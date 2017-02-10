НОВОСТИ | Общество













10.02.17 08:55 Дети с повышенными потребностями проходят игровую реабилитацию на батутах





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"Большинство выпрыгивают в бассейн, даже я, взрослый человек, не могла это сделать с первой попытки. Во-вторых, они научились друг другу помогать", - отмечает председатель общественной организации "Играя действовать" Галина Юдина.



Мир ребятишек с повышенными потребностями часто ограничивается только домом и школой. Батут стал незаменимым развлечением, разбавил будни. "Это самое важное для наших детей - что всё здесь разное. Они приходят сюда, смотрят на людей, на помещение, учатся общаться между собой", - говорит мама Владлена Старикова.



Занятия бесплатные, проходят, к огорчению и детей и родителей, всего раз в неделю. И это ещё повезло записаться, желающих попрыгать так много, что скопилась очередь. Особенным детям сейчас ищут ответственного тренера, чтобы открыть дополнительную группу.



Организаторы надеются, что нужный специалист - спортсмен и психолог - скоро найдётся, и ещё больше ребятишек получат возможность вот так летать.





Радость переполняет с каждым новым прыжком. Это и тренировка, и терапия: взлетая к потолку, дети успокаиваются и отдыхают. У таких ребятишек обострённое чувство страха - новых звуков и ощущений боятся. Батут полюбили не сразу, но навсегда, распробовав ощущение свободного полёта. Такая игровая реабилитация очень подходит подросткам: в прыжках многие страхи сбалансировались, а некоторые ушли совсем."Большинство выпрыгивают в бассейн, даже я, взрослый человек, не могла это сделать с первой попытки. Во-вторых, они научились друг другу помогать", - отмечает председатель общественной организации "Играя действовать" Галина Юдина.Мир ребятишек с повышенными потребностями часто ограничивается только домом и школой. Батут стал незаменимым развлечением, разбавил будни. "Это самое важное для наших детей - что всё здесь разное. Они приходят сюда, смотрят на людей, на помещение, учатся общаться между собой", - говорит мама Владлена Старикова.Занятия бесплатные, проходят, к огорчению и детей и родителей, всего раз в неделю. И это ещё повезло записаться, желающих попрыгать так много, что скопилась очередь. Особенным детям сейчас ищут ответственного тренера, чтобы открыть дополнительную группу.Организаторы надеются, что нужный специалист - спортсмен и психолог - скоро найдётся, и ещё больше ребятишек получат возможность вот так летать. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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