Радость переполняет с каждым новым прыжком. Это и тренировка, и терапия: взлетая к потолку, дети успокаиваются и отдыхают. У таких ребятишек обострённое чувство страха - новых звуков и ощущений боятся. Батут полюбили не сразу, но навсегда, распробовав ощущение свободного полёта. Такая игровая реабилитация очень подходит подросткам: в прыжках многие страхи сбалансировались, а некоторые ушли совсем.
"Большинство выпрыгивают в бассейн, даже я, взрослый человек, не могла это сделать с первой попытки. Во-вторых, они научились друг другу помогать", - отмечает председатель общественной организации "Играя действовать" Галина Юдина.
Мир ребятишек с повышенными потребностями часто ограничивается только домом и школой. Батут стал незаменимым развлечением, разбавил будни. "Это самое важное для наших детей - что всё здесь разное. Они приходят сюда, смотрят на людей, на помещение, учатся общаться между собой", - говорит мама Владлена Старикова.
Занятия бесплатные, проходят, к огорчению и детей и родителей, всего раз в неделю. И это ещё повезло записаться, желающих попрыгать так много, что скопилась очередь. Особенным детям сейчас ищут ответственного тренера, чтобы открыть дополнительную группу.
Организаторы надеются, что нужный специалист - спортсмен и психолог - скоро найдётся, и ещё больше ребятишек получат возможность вот так летать.