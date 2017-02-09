НОВОСТИ













09.02.17 17:21 В регионе участились нападения водителей на автополицейских





Фото Видео





На кадрах чётко видно - девушка пинает инспектора, и с каждым действием зарабатывает себе всё больший срок. Удары сопровождаются ругательствами. Однако эта съёмка и сыграла злую шутку с 25-летней защитницей бойфренда. Девушка отправилась в колонию на год и три месяца за оскорбление представителя власти.



А это свежие январские кадры из Курагино. 24-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения оказывает сопротивление инспекторам ДПС. В его отношении также возбуждено уголовное дело. За 2016 год по всему краю осудили 30 человек за нападения на сотрудников в погонах. За январь уже пять дел направлены в суд по той же статье.



"Как правило, сопротивление оказывают люди в состоянии алкогольного опьянения. Судья принимает решение в зависимости от характеристик, от того, раскаялся или не раскаялся", - отметил начальник отдела дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства управления ГАИ по Красноярскому краю Андрей Сиротинин.



В целом по 318-й статье грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф - до 200 тысяч рублей.





Этот норильчанин не понимал, почему его остановили сотрудники ДПС, отказывался предъявлять документы, и кажется, считал себя правым. Его девушка-пассажир отважно снимала всё на телефон. Тогда, вероятно, и не подозревая, чем эта перепалка с представителем власти может для неё закончиться. Когда полицейский попытался вытащить водителя из машины, дама вступила в борьбу.На кадрах чётко видно - девушка пинает инспектора, и с каждым действием зарабатывает себе всё больший срок. Удары сопровождаются ругательствами. Однако эта съёмка и сыграла злую шутку с 25-летней защитницей бойфренда. Девушка отправилась в колонию на год и три месяца за оскорбление представителя власти.А это свежие январские кадры из Курагино. 24-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения оказывает сопротивление инспекторам ДПС. В его отношении также возбуждено уголовное дело. За 2016 год по всему краю осудили 30 человек за нападения на сотрудников в погонах. За январь уже пять дел направлены в суд по той же статье."Как правило, сопротивление оказывают люди в состоянии алкогольного опьянения. Судья принимает решение в зависимости от характеристик, от того, раскаялся или не раскаялся", - отметил начальник отдела дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства управления ГАИ по Красноярскому краю Андрей Сиротинин.В целом по 318-й статье грозит до пяти лет тюрьмы, а также штраф - до 200 тысяч рублей. Мария СЕМЁНОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













