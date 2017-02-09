НОВОСТИ | Общество













09.02.17 17:23 В Берёзовском районе проверили законность лесозаготовок





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Чахлая берёза в прямом смысле загибается. Но для санитарной рубки лесорубы выбрали более ценное круглое дерево. По мнению прокуратуры, заготавливать здесь древесину незаконно. Тайга на участке и так прорежена и не нуждается во вмешательстве человека. Работники пилы и топора отправлены в отгул, техника на штрафстоянку, а пиломатериал будет охранять участковый.



"Для того чтобы дать оценку, мы все документы изымем. И на технику, и на всё. Будет проведена прокурорская проверка. По результатам будет принято вероятно процессуальное решение, будут направлены материалы для возбуждения уголовного дела", - пояснил прокурор Берёзовского района Бекхан Аслаханов.



Однако арендатор участка уверен в своей правоте. "Пусть проверяют. Органы разберутся, мы здесь на законных основаниях", - говорит Виталий Метревели.



Кроме прокуратуры и экономической полиции в рейде принял участие Общероссийский народный фронт. Его активисты регулярно ловят "чёрных лесорубов" и выявляют нарушения чиновников. "Зыковский сельсовет поставил 48 километров себе на кадастровый учёт. Все проверяющие органы сказали, что это было сделано незаконно", - рассказала активист Общероссийского народного фронта Марина Якубенко.



К слову, новый прокурор работает в Берёзовском районе всего второй месяц. Он обещает прекратить распил и хищение леса на своей территории и улучшить экологию в пригороде Красноярска.





Прокурор Берёзовского района Бекхан Аслаханов бензопилы вынужден остановить силой. Однако лесорубы отрицают причастность к промышленным заготовкам. Проверяющие отправились вглубь леса и обнаружили сотни брёвен. Вырубки совсем свежие, ещё пахнут опилками.Чахлая берёза в прямом смысле загибается. Но для санитарной рубки лесорубы выбрали более ценное круглое дерево. По мнению прокуратуры, заготавливать здесь древесину незаконно. Тайга на участке и так прорежена и не нуждается во вмешательстве человека. Работники пилы и топора отправлены в отгул, техника на штрафстоянку, а пиломатериал будет охранять участковый."Для того чтобы дать оценку, мы все документы изымем. И на технику, и на всё. Будет проведена прокурорская проверка. По результатам будет принято вероятно процессуальное решение, будут направлены материалы для возбуждения уголовного дела", - пояснил прокурор Берёзовского района Бекхан Аслаханов.Однако арендатор участка уверен в своей правоте. "Пусть проверяют. Органы разберутся, мы здесь на законных основаниях", - говорит Виталий Метревели.Кроме прокуратуры и экономической полиции в рейде принял участие Общероссийский народный фронт. Его активисты регулярно ловят "чёрных лесорубов" и выявляют нарушения чиновников. "Зыковский сельсовет поставил 48 километров себе на кадастровый учёт. Все проверяющие органы сказали, что это было сделано незаконно", - рассказала активист Общероссийского народного фронта Марина Якубенко.К слову, новый прокурор работает в Берёзовском районе всего второй месяц. Он обещает прекратить распил и хищение леса на своей территории и улучшить экологию в пригороде Красноярска. Роман РЫКОВ

















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