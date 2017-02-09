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09.02.17 17:31 В музыкальном театре прошла генеральная репетиция спектакля "Римские каникулы"





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Шоу "Римские каникулы" представляет собой театрализованное действие с солистами, хором и балетом. Зрители услышат как классические произведения, так и современные мировые хиты, и всеми любимые неаполитанские песни. Солистка спектакля - заслуженная артистка России Валентина Литвина.



"Здесь театрализованное действо, буйство красок, эмоций, настроение. Мы даже убрали одну печальную часть, чтобы не портить картину и не сбивать настрой. Энергетика, темперамент итальянский у всех наших актёров, не только у маэстро. Настроение потрясающее! Всё на таком градусе идёт, два отделения не снижая градус", - рассказала заслуженная артистка России Валентина Литвина.







В красноярском музыкальном театре состоялась генеральная репетиция перед премьерой спектакля "Римские каникулы", который состоится 10 февраля. Это результат совместного творчества режиссёров театра и известного итальянского дирижёра - композитора Паоло Пессины, который специально приехал в Красноярск, чтобы через музыку подарить сибирякам тепло солнечной Италии.Шоу "Римские каникулы" представляет собой театрализованное действие с солистами, хором и балетом. Зрители услышат как классические произведения, так и современные мировые хиты, и всеми любимые неаполитанские песни. Солистка спектакля - заслуженная артистка России Валентина Литвина."Здесь театрализованное действо, буйство красок, эмоций, настроение. Мы даже убрали одну печальную часть, чтобы не портить картину и не сбивать настрой. Энергетика, темперамент итальянский у всех наших актёров, не только у маэстро. Настроение потрясающее! Всё на таком градусе идёт, два отделения не снижая градус", - рассказала заслуженная артистка России Валентина Литвина.











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