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09.02.17 17:28 В Красноярске выставили на продажу два пассажирских теплохода





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Красноярский край выставил на продажу два пассажирских скоростных теплохода. Агентство по управлению госимуществом решило выручить средства за такие суда, как "Нордвик" и "Заря-277". Они оба 1984 года постройки. Эти теплоходы уже выставлялись на торги в марте 2016-го, но тогда их купить никто не захотел.























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