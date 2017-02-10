НОВОСТИ | Общество













10.02.17 08:58 В центре Красноярска пересчитали дорожные ямы





Фото Видео





"Наличие снежного покрова. Для визуальной фиксации это нам может помешать, но в случае работы того же радара и сканера нам это будет уже не помеха. То есть мы можем это всё отсечь в режиме камеральной обработки", - пояснил старший преподаватель кафедры "Автомобильные дороги и городские сооружения" ИСИ СФУ Андрей Фадеев.



Лаборатория способна обнаружить даже пустоты под полотном, которые в будущем могут превратиться в провалы. Во время работы всевидящее око различает подземные коммуникации и колодцы. Спецмашина колесила по городу в течение двух дней, обследовали около 14 километров дороги. К слову, если бы изыскатели делали эту работу вручную с рулеткой, то на изучение ушёл бы месяц. Теперь на основании полученных данных учёные построят 3D-модель, посчитают размер колей в миллиметрах и площадь выбоин. Данные передадут дорожникам. Ожидается, что радар понадобится и после, когда работы будут уже завершены.



"Можно осуществлять полный контроль выполненных работ. Точно известно, где заделаны выбоины, какие заделаны выбоины, кем. Тем более что оборудование позволяет отделить те, которые выполнены ранее, визуально видно, от тех, которые выполнены непосредственно по заданию заказчика", - отметил заведующий кафедрой "Автомобильные дороги и городские сооружения" ИСИ СФУ Вадим Серватинский.



Напомним, в Красноярске на ремонт дорог в этом году планируют потратить 1 миллиард 700 миллионов рублей.





Передвижная лаборатория уже обследовала шесть улиц Красноярска, на которых в ближайшее время городские власти планируют провести капитальный ремонт - это Ленина, Мира, Маркса, Стасовой, Северная и Гайдашовка. К слову, найти идеальную дорогу учёным так и не удалось. Машина оборудована круговым видеонаблюдением, сзади установлен сам радар, который и считывает выбоины, трещины, колеи, каждая получает свой "адрес"."Наличие снежного покрова. Для визуальной фиксации это нам может помешать, но в случае работы того же радара и сканера нам это будет уже не помеха. То есть мы можем это всё отсечь в режиме камеральной обработки", - пояснил старший преподаватель кафедры "Автомобильные дороги и городские сооружения" ИСИ СФУ Андрей Фадеев.Лаборатория способна обнаружить даже пустоты под полотном, которые в будущем могут превратиться в провалы. Во время работы всевидящее око различает подземные коммуникации и колодцы. Спецмашина колесила по городу в течение двух дней, обследовали около 14 километров дороги. К слову, если бы изыскатели делали эту работу вручную с рулеткой, то на изучение ушёл бы месяц. Теперь на основании полученных данных учёные построят 3D-модель, посчитают размер колей в миллиметрах и площадь выбоин. Данные передадут дорожникам. Ожидается, что радар понадобится и после, когда работы будут уже завершены."Можно осуществлять полный контроль выполненных работ. Точно известно, где заделаны выбоины, какие заделаны выбоины, кем. Тем более что оборудование позволяет отделить те, которые выполнены ранее, визуально видно, от тех, которые выполнены непосредственно по заданию заказчика", - отметил заведующий кафедрой "Автомобильные дороги и городские сооружения" ИСИ СФУ Вадим Серватинский.Напомним, в Красноярске на ремонт дорог в этом году планируют потратить 1 миллиард 700 миллионов рублей. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













