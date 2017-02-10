НОВОСТИ | Общество













10.02.17 09:13 Автоинспекторы проверили, как красноярские родители перевозят детей





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Всего за час рейда зафиксировали 16 нарушений, теперь автомобилистам придётся заплатить штраф 3 тысячи рублей. Нередко водители пытались оправдать свое нарушение тем, что ребёнок сам отстегнулся во время поездки. Полицейские подчеркнули, родители обязаны соблюдать все меры безопасности и контролировать, чем занят малыш, чтобы избежать печальных последствий в случае ДТП.







В Красноярске дорожные полицейские устроили облаву на водителей, которые перевозят детей без удерживающих кресел или не пристёгнутых ремнями безопасности. Рано утром инспекторы дежурили возле трёх детских садов в разных районах краевого центра и проверяли каждый проезжающий автомобиль.Всего за час рейда зафиксировали 16 нарушений, теперь автомобилистам придётся заплатить штраф 3 тысячи рублей. Нередко водители пытались оправдать свое нарушение тем, что ребёнок сам отстегнулся во время поездки. Полицейские подчеркнули, родители обязаны соблюдать все меры безопасности и контролировать, чем занят малыш, чтобы избежать печальных последствий в случае ДТП.







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