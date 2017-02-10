НОВОСТИ | Общество













10.02.17 09:30 В Красноярске начинается запись в трудовые отряды главы города





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В этом году ребята приступят к работе с марта, мобильные бригады будут заниматься благоустройством улиц и учить пожилое население Красноярска компьютерной грамотности.







Трудовой отряд главы города открывает новый рабочий сезон. Принимать школьников от 14 до 18 лет в трудовые ряды начнут с 10 февраля. Для этого нужно принести необходимые документы в районные структурные подразделения трудового отряда.В этом году ребята приступят к работе с марта, мобильные бригады будут заниматься благоустройством улиц и учить пожилое население Красноярска компьютерной грамотности.













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