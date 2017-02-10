НОВОСТИ | Общество













10.02.17 09:21 В Солнечном построят новую магистраль





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Это будет магистральная улица с двухполосным движением. Для пешеходов оборудуют тротуар и три перехода. Вместе с дорогой построят ливневую канализацию, установят светодиодные фанари. Ожидается, что улицу для транспорта откроют уже в текущем году.







В Красноярске подготовлен проект строительства новой дороги в микрорайоне "Солнечный". Проезжая часть протяжённостью почти полкилометра должна связать улицу 60 лет СССР и проектируемый участок проспекта Молодёжный.Это будет магистральная улица с двухполосным движением. Для пешеходов оборудуют тротуар и три перехода. Вместе с дорогой построят ливневую канализацию, установят светодиодные фанари. Ожидается, что улицу для транспорта откроют уже в текущем году.











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