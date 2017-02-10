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НОВОСТИ | Спорт





10.02.17 11:40 Красноярские хоккеистки-чемпионы вернулись с Универсиады



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Чемпионок встречают с цветами - золото у них уже есть. Надежда Морозова, Екатерина Лобова, Лидия Малявко, Александра Воврушко и Елена Подкаменная - все из красноярской команды "Бирюса". В составе студенческой сборной России в финале обыграли Канаду со счётом 4:1. К слову, до этого матча девчонки не испытывали такого давления со стороны судей. 40 минут наши играли в меньшинстве.

Александр Ведерников, тренер сборной России, главный тренер ХК "Бирюса": "Я такого не видел в своей жизни ещё. На таком международном уровне, в финале Универсиады нас просто начали прибивать с первых минут. Судили две американки и две европейки.

Лидия Малявко, нападающая сборной России на Универсиаде 2017: "Выстоять надо было в первую очередь. 3 на 5, 4 на 5. Выстояли и выиграли. Поддерживали нас очень сильно, была суператмосфера, очень хотелось играть".

Трибуны на финале были переполнены - поддержка от болельщиков шла колоссальная. И не только там, в Алматы, но и отсюда - из Красноярска. "Мой молодой человек, конечно, телефон разрывался от его СМС. И мама болела. Думаю, что болели, смотрели, потому что зрелищная была Универсиада", - рассказала нападающая сборной России на Универсиаде 2017 Елена Подкаменная.

По размаху мини-олимпиада - так девушки назвали Всемирные студенческие игры, организованные в Казахстане. Спортсмены ни в чём не нуждались - только играйте и выигрывайте. Красноярску придётся попотеть, чтобы переплюнуть Универсиаду в Алматы.

Александра Воврушко, нападающая сборной России на Универсиаде 2017: "Было замечательное шоу, танцы разных народов, было интересно, красочно. Мы шли по пьедесталу, все нам машут, кричат. Было здорово!".

Сегодня у чемпионок выходной, завтра тренировка. Первая игра уже 15 февраля с лидером чемпионата женской лиги страны "Торнадо".


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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