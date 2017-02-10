НОВОСТИ | Общество













10.02.17 17:22 В Каратузском районе сельчанки засудили чиновников за коров, убитых током





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Сети принадлежат местному сельсовету, его суд и призвал к ответу, назначив денежную компенсацию сельчанкам. Суд учёл вес коров и неродившихся телят, закупную цену мяса говядины и стоимость нереализованного молока. Хозяйкам выплатят 200 тысяч рублей на двоих. Сельсовет обжаловал решение, но оно осталось неизменным.







В Красноярском крае сельчанки засудили чиновников за коров, убитых током. В Каратузском районе стадо паслось под опорой ЛЭП и погибло. Чтобы выяснить причину мора, хозяйки попросили провести вскрытие. Оказалось, коров убило током. На линии электропередачи из-за грозы сработал ограничитель перенапряжения, так что вся территория вокруг опоры оказалась под напряжением. Вовремя меры не приняли: не было запрещающих знаков, территорию не огородили.Сети принадлежат местному сельсовету, его суд и призвал к ответу, назначив денежную компенсацию сельчанкам. Суд учёл вес коров и неродившихся телят, закупную цену мяса говядины и стоимость нереализованного молока. Хозяйкам выплатят 200 тысяч рублей на двоих. Сельсовет обжаловал решение, но оно осталось неизменным.







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