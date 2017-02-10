НОВОСТИ | Общество













10.02.17 17:20 В Красноярске появилась новая система мониторинга состояния воздуха





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Это питерское изобретение. Современный программный комплекс, по словам экспертов, установлен только в Красноярске и Санкт-Петербурге. В городе на Неве, уверяют, за семь лет его работы удалось улучшить экологическую ситуацию. Подходы, которые используют в Красноярске, полностью устарели. Например, индивидуально следует подойти к проблеме загрязнения от автотранспорта.



"К примеру, для Самарской области, где ездят в основном изделия Волжского автозавода, там практически нет на улицах иномарок, надо с учётом выбросов этих автомобилей. Для Санкт-Петербурга, где преимущественно автомобили 5 класса, другой критерий. Соответственно, для Красноярска нужно разрабатывать своим методики, для того чтобы оценить уровень выбросов от транспорта", - пояснил заслуженный эколог РФ, заместитель директора фирмы "Интеграл" (Санкт-Петербург) Николай Сорокин.



Как собираются ужесточить контроль над предприятиями, что делает РУСАЛ, чтобы сократить количество выбросов? Подробнее обо всех запланированных мероприятиях в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".





60 миллионов на экологию. Именно столько потратят в 2017-м в Красноярском крае на мероприятия по улучшению воздуха. А мониторить все выбросы и производить специальные расчёты, чтобы улучшить ситуацию в краевом центре, будет новая система "Эколог-Город 4.0". Региональное министерство купило её в декабре.Это питерское изобретение. Современный программный комплекс, по словам экспертов, установлен только в Красноярске и Санкт-Петербурге. В городе на Неве, уверяют, за семь лет его работы удалось улучшить экологическую ситуацию. Подходы, которые используют в Красноярске, полностью устарели. Например, индивидуально следует подойти к проблеме загрязнения от автотранспорта."К примеру, для Самарской области, где ездят в основном изделия Волжского автозавода, там практически нет на улицах иномарок, надо с учётом выбросов этих автомобилей. Для Санкт-Петербурга, где преимущественно автомобили 5 класса, другой критерий. Соответственно, для Красноярска нужно разрабатывать своим методики, для того чтобы оценить уровень выбросов от транспорта", - пояснил заслуженный эколог РФ, заместитель директора фирмы "Интеграл" (Санкт-Петербург) Николай Сорокин.Как собираются ужесточить контроль над предприятиями, что делает РУСАЛ, чтобы сократить количество выбросов? Подробнее обо всех запланированных мероприятиях в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45 на телеканале "Россия".











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