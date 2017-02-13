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13.02.17 09:30 Во всероссийской акции "Лыжня России" приняли участие более тысячи красноярцев





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Лыжники-профессионалы преодолели 11-километровый рубеж. К ним могли присоединиться все желающие по записи, не моложе 16 лет. На дистанцию 3,5 километра регистрация не требовалась - она для всех. На лыжи встали более тысячи человек.



Напомню, "Лыжня России" проводится в нашей стране с 1982 года, в этом году к ней присоединились 74 региона, Красноярский край участвует в акции с 2006 года. В этом году к зимним видам спорта в Красноярске особое внимание. В марте состоится первое тестовое мероприятие Универсиады 19 года - чемпионат мира по лыжному ориентированию.



"Мы выходим на финишную прямую. У нас осталось два года, чтобы полностью подготовить инфраструктуру, персонал, провести тестовые мероприятия и удивлять гостей красноярскими красотами, спортивной современной инфраструктурой, доброжелательностью волонтёров, гостеприимством и так далее", - отметил генеральный директор АНО "XXIX Универсиада-2019" Максим Уразов.



Колонну лыжников возглавил красноярский студент, чемпион Универсиады в Казахстане биатлонист Сергей Корастылёв. На трассах в Алматы он завоевал одну серебряную и две золотых медали. "Я протерпел дистанцию ровно, всё сложилось на 4-ку, кроме последнего рубежа. Спринт я провалил немного, допустил ту же самую ошибку, а на пасьют вышел уверенно, знал, что всё получится и просто получил удовольствие от гонки", - рассказал двукратный чемпион Универсиады-2017 Сергей Корастылёв.



Сергей стал первым спортсменом, кто провёл так называемую церемонию боевого крещения знамени ФИСУ на красноярской земле. Флаг Универсиады был торжественно передан в руки спортсменов и организаторов 29 Всемирных зимних студенческих игр 2019 года.





Эти спортсменки, несмотря на почтенный возраст, ведут активный образ жизни. Участвуют во всех спортивных мероприятиях и летом и зимой. На лыжи в этот раз они не встали, хотя в руках палки - оказалось, для скандинавской ходьбы. Для них отдельная трасса.Лыжники-профессионалы преодолели 11-километровый рубеж. К ним могли присоединиться все желающие по записи, не моложе 16 лет. На дистанцию 3,5 километра регистрация не требовалась - она для всех. На лыжи встали более тысячи человек.Напомню, "Лыжня России" проводится в нашей стране с 1982 года, в этом году к ней присоединились 74 региона, Красноярский край участвует в акции с 2006 года. В этом году к зимним видам спорта в Красноярске особое внимание. В марте состоится первое тестовое мероприятие Универсиады 19 года - чемпионат мира по лыжному ориентированию."Мы выходим на финишную прямую. У нас осталось два года, чтобы полностью подготовить инфраструктуру, персонал, провести тестовые мероприятия и удивлять гостей красноярскими красотами, спортивной современной инфраструктурой, доброжелательностью волонтёров, гостеприимством и так далее", - отметил генеральный директор АНО "XXIX Универсиада-2019" Максим Уразов.Колонну лыжников возглавил красноярский студент, чемпион Универсиады в Казахстане биатлонист Сергей Корастылёв. На трассах в Алматы он завоевал одну серебряную и две золотых медали. "Я протерпел дистанцию ровно, всё сложилось на 4-ку, кроме последнего рубежа. Спринт я провалил немного, допустил ту же самую ошибку, а на пасьют вышел уверенно, знал, что всё получится и просто получил удовольствие от гонки", - рассказал двукратный чемпион Универсиады-2017 Сергей Корастылёв.Сергей стал первым спортсменом, кто провёл так называемую церемонию боевого крещения знамени ФИСУ на красноярской земле. Флаг Универсиады был торжественно передан в руки спортсменов и организаторов 29 Всемирных зимних студенческих игр 2019 года. Вадим КУЛИКОВ

















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