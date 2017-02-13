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13.02.17 11:39 Пропавший на Столбах турист найден мёртвым





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Напомним, 56-летнего мужчину спасатели и сотрудники заповедника



"Странно, что мужчина был легко одет - он был в джинсах. В тот день была тёплая погода. Т.е. он не планировал находиться там долго, судя по одежде, обычная прогулка туда-обратно", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



Как турист смог зайти так далеко и был ли у него шанс выжить зимой в диком лесу? Об этом подробнее в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".



На Столбах нашли туриста, который пропал 4 февраля. Предварительная версия гибели - обморожение. Тело обнаружили примерно в 7-8 километрах от перевала у скалы Дикарь. Это буферная зона, куда туристам вход без специального разрешения запрещён.Напомним, 56-летнего мужчину спасатели и сотрудники заповедника искали в течение недели - обошли десятки километров троп, обследовали пещеры, дачные участки. Его телефон пеленговали два раза в разных местах, что давало надежду."Странно, что мужчина был легко одет - он был в джинсах. В тот день была тёплая погода. Т.е. он не планировал находиться там долго, судя по одежде, обычная прогулка туда-обратно", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.Как турист смог зайти так далеко и был ли у него шанс выжить зимой в диком лесу? Об этом подробнее в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".



















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