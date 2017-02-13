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13.02.17 11:45 Ухажёр из интернета оставил красноярку без денег и золота





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"Предполагаем, что могут быть и другие потерпевшие: девушки и женщины, жительницы Красноярска, с которыми данный молодой человек знакомился, входил к ним в доверие, и приходя домой, мог также совершить хищение их имущества. В случае если данного молодого человека вы узнали, от которого пострадали, необходимо обращаться в дежурную часть межмуниципального управления по телефону 02", - сообщила начальник отдела следственного управления межмуниципального управления МВД России "Красноярское" Светлана Сурова.







Ухажёр из интернета оставил красноярку без денег и золота. Молодые люди познакомились в социальных сетях. Красивыми словами злоумышленник добился расположения девушки, но как оказалось, не для того, чтобы построить семейные отношения, а чтобы попасть к ней в квартиру. После совместной ночи она обнаружила пропажу более 50 тысяч рублей и всех ювелирных украшений. Сам молодой человек перестал выходить на связь. Полицейские разыскали преступника, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний житель Кемерова, который приехал в Красноярск на заработки."Предполагаем, что могут быть и другие потерпевшие: девушки и женщины, жительницы Красноярска, с которыми данный молодой человек знакомился, входил к ним в доверие, и приходя домой, мог также совершить хищение их имущества. В случае если данного молодого человека вы узнали, от которого пострадали, необходимо обращаться в дежурную часть межмуниципального управления по телефону 02", - сообщила начальник отдела следственного управления межмуниципального управления МВД России "Красноярское" Светлана Сурова.











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