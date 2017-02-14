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14.02.17 08:58 В Красноярске на год закрывают проезд от улицы Кутузова до Грунтовой





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Перекрытия связаны со строительством двух жилых домов. При этом по адресу, указанному в объявлении администрации города, почти десять лет существует долгострой.







В Красноярске из-за строительства на год закрывают проезд от улицы Кутузова до Грунтовой. Сквозной путь заблокируют в районе остановки "Детская поликлиника" напротив дома Кутузова, 87-б. Водителям уже сейчас необходимо предусматривать пути объезда.Перекрытия связаны со строительством двух жилых домов. При этом по адресу, указанному в объявлении администрации города, почти десять лет существует долгострой.







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