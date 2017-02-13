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НОВОСТИ | Общество





13.02.17 17:25 В Красноярске прошёл рейд по квартирам, используемым не по назначению



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Арендаторы площадей зачастую не знают или не хотят знать, насколько законно владелец сдаёт квадратные метры. В этом магазине документы в порядке. Но вот заведение по соседству вызывает вопросы.

В таких случаях бывает сложно даже просто найти собственника. Например, эта парикмахерская находится в жилом помещении. Но почему-то именно сегодня она не работает.

В Центральном районе восемь квартир, незаконно переоборудованных в магазины или офисы. Это одна из них. Уже четыре года неуловимый собственник сдает жильё в аренду. Здесь было агентство недвижимости, магазин автозапчастей и кабинет психокоррекции.

"Они нарушили наши права, разрушив несущую стену дома, построив крыльцо несанкционированно. Вторая причина - все четыре года он не вносит квартплату. Долги превысили уже тысяч триста", - сетует житель дома Елена Митюкова.

Борется с горе-предпринимателями районная администрация. "У нас нет задачи кого-то закошмарить, задушить. Основная цель нашей работы - обеспечение безопасности. Потому что никто не понимает, как эта перепланировка была сделана, какими материалами, по проекту, без проекта", - пояснил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Если предупреждения не оказывают эффекта, суды выносят решение продать недвижимость с публичных торгов. Так закрыли пивной магазин в Покровке. "На сегодняшний день крыльцо демонтировано, балкон демонтирован. Видно, что квартира приспособлена для проживания, а не для ведения бизнеса", - отметила пресс-секретарь Центрального района Красноярска Олеся Витюк.

Если и вы столкнулись с похожей проблемой, стоит письменно обращаться в районную администрацию.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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