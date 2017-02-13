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13.02.17 17:28 Красноярские экстремалы прогулялись между скалами на Столбах





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Напоминаем, что трюк выполнен профессионалами со страховкой и повторять его без подготовки категорически не рекомендуем. Причём съёмки красноярцы проводили при температуре -25оС. Уже летом экстремалы планируют устроить поездку в Ергаки.







Красноярские экстремалы прошлись над пропастью в заповеднике "Столбы". Альпинисты натянули стропы между скалами 1-го Столба, и балансируя на тонкой линии, преодолели головокружительный путь. Это занятие называют хайлайном - хождение по стропам на высоте.Напоминаем, что трюк выполнен профессионалами со страховкой и повторять его без подготовки категорически не рекомендуем. Причём съёмки красноярцы проводили при температуре -25С. Уже летом экстремалы планируют устроить поездку в Ергаки.













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