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14.02.17 09:10 Водитель, сбивший инвалида, может избежать наказания





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Перечисление диагнозов занимает целую страницу. Полгода мужчина не вставал; чтобы ухаживать, мать оставила работу. Гладко эта авария закончилась, похоже, только для водителя. "Нагло улыбаются, ухмыляются, таких людей я ещё не видела. Лишили его прав водительских на год, он как ездил, так и ездит. Я лично видела", - негодует мать Тамара Кротова.



Нам не удалось связаться с водителем. Этот случай называют типичным. Пешеходов сбивают ежедневно, и каждый второй потерпевший ошарашен ничтожным наказанием, которое грозит водителю. Водитель может мчаться на красный сигнал светофора, сбить человека на пешеходном переходе; при этом, если признают, что вред здоровью причинён средней степени тяжести, нарушителю грозит только штраф и лишение прав до 24 месяцев.



Всё зависит от полученных травм. Если авария привела к гибели, нарушителю грозит 7 лет тюрьмы, максимальный срок дают редко: признание вины, содействие, хорошая характеристика с работы - всё это смягчающие обстоятельства. В случае более лёгкого травмирования - только штрафы и лишение прав.



"В настоящее время, если потерпевший не сильно пострадал, виновник может избежать наказания, либо вообще его могут оправдать, либо оштрафовать и отпустить дальше нарушать правила дорожного движения", - пояснил автоюрист Илья Балахнин.



Федеральное законодательство ожесточилось к нетрезвым водителям, наверняка следующий шаг - более строгие наказания за наезд на пешехода. Семья Алексея подала апелляцию в краевой суд, требуют более жёсткого наказания. Мы будем следить за развитием событий.





За последний год мать часто видит своего сына на больничной койке. Он перенёс несколько операций, чтобы залечить все травмы после аварии. У Алексея врождённый детский церебральный паралич, семья вложили все силы, чтобы он смог ходить, разговаривать, вести нормальную жизнь. Всё так и было до ДТП. Алексей шёл по обочине - тротуаров в их посёлке нет, и мужчину сбила машина.Перечисление диагнозов занимает целую страницу. Полгода мужчина не вставал; чтобы ухаживать, мать оставила работу. Гладко эта авария закончилась, похоже, только для водителя. "Нагло улыбаются, ухмыляются, таких людей я ещё не видела. Лишили его прав водительских на год, он как ездил, так и ездит. Я лично видела", - негодует мать Тамара Кротова.Нам не удалось связаться с водителем. Этот случай называют типичным. Пешеходов сбивают ежедневно, и каждый второй потерпевший ошарашен ничтожным наказанием, которое грозит водителю. Водитель может мчаться на красный сигнал светофора, сбить человека на пешеходном переходе; при этом, если признают, что вред здоровью причинён средней степени тяжести, нарушителю грозит только штраф и лишение прав до 24 месяцев.Всё зависит от полученных травм. Если авария привела к гибели, нарушителю грозит 7 лет тюрьмы, максимальный срок дают редко: признание вины, содействие, хорошая характеристика с работы - всё это смягчающие обстоятельства. В случае более лёгкого травмирования - только штрафы и лишение прав."В настоящее время, если потерпевший не сильно пострадал, виновник может избежать наказания, либо вообще его могут оправдать, либо оштрафовать и отпустить дальше нарушать правила дорожного движения", - пояснил автоюрист Илья Балахнин.Федеральное законодательство ожесточилось к нетрезвым водителям, наверняка следующий шаг - более строгие наказания за наезд на пешехода. Семья Алексея подала апелляцию в краевой суд, требуют более жёсткого наказания. Мы будем следить за развитием событий. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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