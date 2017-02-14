За последний год мать часто видит своего сына на больничной койке. Он перенёс несколько операций, чтобы залечить все травмы после аварии. У Алексея врождённый детский церебральный паралич, семья вложили все силы, чтобы он смог ходить, разговаривать, вести нормальную жизнь. Всё так и было до ДТП. Алексей шёл по обочине - тротуаров в их посёлке нет, и мужчину сбила машина.
Перечисление диагнозов занимает целую страницу. Полгода мужчина не вставал; чтобы ухаживать, мать оставила работу. Гладко эта авария закончилась, похоже, только для водителя. "Нагло улыбаются, ухмыляются, таких людей я ещё не видела. Лишили его прав водительских на год, он как ездил, так и ездит. Я лично видела", - негодует мать Тамара Кротова.
Нам не удалось связаться с водителем. Этот случай называют типичным. Пешеходов сбивают ежедневно, и каждый второй потерпевший ошарашен ничтожным наказанием, которое грозит водителю. Водитель может мчаться на красный сигнал светофора, сбить человека на пешеходном переходе; при этом, если признают, что вред здоровью причинён средней степени тяжести, нарушителю грозит только штраф и лишение прав до 24 месяцев.
Всё зависит от полученных травм. Если авария привела к гибели, нарушителю грозит 7 лет тюрьмы, максимальный срок дают редко: признание вины, содействие, хорошая характеристика с работы - всё это смягчающие обстоятельства. В случае более лёгкого травмирования - только штрафы и лишение прав.
"В настоящее время, если потерпевший не сильно пострадал, виновник может избежать наказания, либо вообще его могут оправдать, либо оштрафовать и отпустить дальше нарушать правила дорожного движения", - пояснил автоюрист Илья Балахнин.
Федеральное законодательство ожесточилось к нетрезвым водителям, наверняка следующий шаг - более строгие наказания за наезд на пешехода. Семья Алексея подала апелляцию в краевой суд, требуют более жёсткого наказания. Мы будем следить за развитием событий.