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| НОВОСТИ | Общество
|14.02.17 08:52 Красноярцы могут оценить работу медиков
Красноярцам предложили оценить работу медиков. С такой инициативой выступил общественный совет при минздраве. Для этого необходимо заполнить анкету на официальном сайте федерального ведомства. Оценивать можно, например, качество обслуживания в больницах и поликлиниках.
В прошлом году такое исследование уже проводилось. Собрать удалось 15 тысяч мнений. Так, например, 87% опрошенных сказали, что удовлетворены уровнем обслуживания.
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