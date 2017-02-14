НОВОСТИ | Общество













14.02.17 08:52 Красноярцы могут оценить работу медиков





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В прошлом году такое исследование уже проводилось. Собрать удалось 15 тысяч мнений. Так, например, 87% опрошенных сказали, что удовлетворены уровнем обслуживания.







Красноярцам предложили оценить работу медиков. С такой инициативой выступил общественный совет при минздраве. Для этого необходимо заполнить анкету на официальном сайте федерального ведомства. Оценивать можно, например, качество обслуживания в больницах и поликлиниках.В прошлом году такое исследование уже проводилось. Собрать удалось 15 тысяч мнений. Так, например, 87% опрошенных сказали, что удовлетворены уровнем обслуживания.







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