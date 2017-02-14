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14.02.17 09:16 Красноярск готовится к первому патриотическому фестивалю





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В рамках патриотического фестиваля состоится конкурс авторской патриотической песни и конкурс детского рисунка "Герой моего времени". А в настоящем баттле сойдутся три военных оркестра - Нацгвардии, МВД и красноярский городской.



"В этом году мы будем праздновать 120 лет красноярскому кинематографу. Отдельная площадка будет посвящена музею кино, будет сниматься фильм в течение всех 3 дней, который можно будет найти на всех интернет-площадках этого фестиваля", - рассказала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.



Кроме раритетных киноплёнок, пришедшие увидят выставку оружия и военной формы царской армии, попробуют на вкус солдатскую кашу. "Различные военно-спортивные клубы, организации, связанные с военной патриотикой, будет представлено поисковое движение, Юнармия. Посмотрим на ребят, которые несут караул на посту №1", - рассказала заместитель руководителя агентства молодёжной политики Красноярского края Юлия Верхушина.



А ещё свои экспозиции приготовили спортсмены, волонтёры, художники и фотографы. Площадкой для проведения праздника стал МВДЦ "Сибирь". Российский патриотический фестиваль пройдёт с 17 по 19 февраля. Вход для всех гостей бесплатный.





Детский ансамбль "Кедраши" сейчас усиленно репетирует номер для Российского патриотического фестиваля. Ребята готовят народный танец под названием "Моя родина Сибирь". В постановку включены самые сложные этнические элементы.В рамках патриотического фестиваля состоится конкурс авторской патриотической песни и конкурс детского рисунка "Герой моего времени". А в настоящем баттле сойдутся три военных оркестра - Нацгвардии, МВД и красноярский городской."В этом году мы будем праздновать 120 лет красноярскому кинематографу. Отдельная площадка будет посвящена музею кино, будет сниматься фильм в течение всех 3 дней, который можно будет найти на всех интернет-площадках этого фестиваля", - рассказала министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.Кроме раритетных киноплёнок, пришедшие увидят выставку оружия и военной формы царской армии, попробуют на вкус солдатскую кашу. "Различные военно-спортивные клубы, организации, связанные с военной патриотикой, будет представлено поисковое движение, Юнармия. Посмотрим на ребят, которые несут караул на посту №1", - рассказала заместитель руководителя агентства молодёжной политики Красноярского края Юлия Верхушина.А ещё свои экспозиции приготовили спортсмены, волонтёры, художники и фотографы. Площадкой для проведения праздника стал МВДЦ "Сибирь". Российский патриотический фестиваль пройдёт с 17 по 19 февраля. Вход для всех гостей бесплатный. Роман РЫКОВ

















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