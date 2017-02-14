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НОВОСТИ | Общество





14.02.17 11:50 Красноярец подарил возлюбленной живого енота



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Утро Даниила начинается, как и у тысяч других парней - с похода в цветочный магазин. И вот цветы выбраны. Обычно на этом подготовка к празднику и заканчивается. Но только не в этот раз. Даниил решается на покупку второго, на этот раз пушистого подарка. Он уверен - его девушка останется довольна питомцем. Так и случилось. Теперь еноту предстоит привыкнуть к квартире. Уже с первых минут он заглядывает под диван, пробует взобраться на стол и играет с новыми хозяевами.

"Очень необычно и неожиданно было получить ручного енота. Потискать, погладить. Незабываемые эмоции", - поделилась обладательница енота Надежда Коротюк.

Зоологи предупреждают: содержание енота дома - задача не из лёгких. Маленький хищник требует постоянного внимания, даже ночью будет выпрашивать еду. Да и укусить может, ведь несмотря ни на что, он остаётся диким зверем.

"Будет ходить, разбирать квартиру, изучать её и наводить бардак. Хочет поплавать, постирать, покушать что-нибудь", - сказал студент Даниил Кобелев.

Правда, все эти сложности ребят не смущают. Ведь зверёк настолько милый. Даже когда жуёт подаренный букет.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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