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14.02.17 11:44 "Красноярскнефтепродукт" возглавит Андрей Чернов





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Прежний руководитель Сергей Берунов написал







"Красноярскнефтепродукт" возглавит новый генеральный директор - Андрей Чернов. На должность его утвердил совет директоров. Андрею Чернову 34 года, он родился в Минусинске, по образованию юрист. Карьера сложилась на руководящих должностях: Чернов стоял во главе предприятий и проектов в сфере промышленности, авиации и энергетики. Например, последние два года работал директором по правовым вопросам "КрасЭко", раньше в администрации краевой энергосберегающей компании. Вероятно, главная задача, которая сейчас стоит перед новым директором - повышение эффективности работы "Красноярскнефтепродукта".Прежний руководитель Сергей Берунов написал заявление об увольнении по состоянию здоровья, а ранее руководство КНП за неэффективный менеджмент раскритиковали краевые депутаты. Финансовые проблемы крупнейшего предприятия региона по оптовой и розничной торговли топливом крайне нежелательны. В собственности КНП 14 нефтебаз и 137 заправок по всему краю.











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