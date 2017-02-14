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14.02.17 11:40 Краевая прокуратура определила виновных в гибели подростка на горке





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Проверка показала многочисленные нарушения в работе администрации города. Дело в том, что в этом месте оборудовали снегоотвал, насыпь по высоте почти достигла проводов. А департамент городского хозяйства не проводил выездные проверки и не закрыл свободный доступ на территорию.





"Прокурором района в адрес первого заместителя главы города - руководителя департамента городского хозяйства Титенкова было внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении. В обязательном порядке сотрудники прокуратуры примут участие в его рассмотрении, будут определены виновные должностные лица", - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Красноярска Станислав Биттер.





Краевая прокуратура определила виновных в гибели подростка на горке . Напомним, 15-летний подросток погиб 5 января. Он катался с горки недалеко от улицы Калинина и случайно взялся руками за провода линии электропередачи, после чего скончался.Проверка показала многочисленные нарушения в работе администрации города. Дело в том, что в этом месте оборудовали снегоотвал, насыпь по высоте почти достигла проводов. А департамент городского хозяйства не проводил выездные проверки и не закрыл свободный доступ на территорию."Прокурором района в адрес первого заместителя главы города - руководителя департамента городского хозяйства Титенкова было внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении. В обязательном порядке сотрудники прокуратуры примут участие в его рассмотрении, будут определены виновные должностные лица", - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Красноярска Станислав Биттер.











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