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14.02.17 11:40 Краевая прокуратура определила виновных в гибели подростка на горке



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Краевая прокуратура определила виновных в гибели подростка на горке. Напомним, 15-летний подросток погиб 5 января. Он катался с горки недалеко от улицы Калинина и случайно взялся руками за провода линии электропередачи, после чего скончался.

Проверка показала многочисленные нарушения в работе администрации города. Дело в том, что в этом месте оборудовали снегоотвал, насыпь по высоте почти достигла проводов. А департамент городского хозяйства не проводил выездные проверки и не закрыл свободный доступ на территорию.


"Прокурором района в адрес первого заместителя главы города - руководителя департамента городского хозяйства Титенкова было внесено представление. В настоящее время оно находится на рассмотрении. В обязательном порядке сотрудники прокуратуры примут участие в его рассмотрении, будут определены виновные должностные лица", - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Красноярска Станислав Биттер.
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