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14.02.17 19:19 В Красноярске появится высшая школа автомобильного мастерства





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"Не хватает именно таких умных специалистов, которые разбираются в технике, в электронике. Мы будем изучать устройство именно современных автомобилей, которые будут в будущем", - отметил генеральный директор группы компаний "Медведь Холдинг" Николая Бяков.



В планах "Медведь Холдинга", уже имеющего представительства в Абакане и Новосибирске, экспансия всей Сибири. Потребуются руководители и рабочие руки. Помимо основной программы студенты освоят менеджмент в автосервисе, современные технологии и новейшие конструкции автомобилей, тенденции в отрасли и деловой этикет. Планируется набрать 25 абитуриентов.



"Такого детального разбора каждой компетенции, модуля образовательной программы и погружения на предприятии, как мы планируем практически с первого курса, у нас ещё такого опыта разработки программ в такой притирке с работодателем не было", - подчеркнул проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев.



Стороны подписали соглашение о создании Высшей школы автомобильного сервиса - её откроют на базе Политехнического института. Набор будет объявлен 20 июня.





Это учебные классы группы компаний "Медведь Холдинг" для практических занятий. Студенты большую часть времени проведут здесь, у будущего работодателя, это так называемый формат прикладного бакалавриата. Четырёхлетняя программа обучения уникальна и разработана специально преподавателями кафедры транспорта СФУ и представителями холдинга."Не хватает именно таких умных специалистов, которые разбираются в технике, в электронике. Мы будем изучать устройство именно современных автомобилей, которые будут в будущем", - отметил генеральный директор группы компаний "Медведь Холдинг" Николая Бяков.В планах "Медведь Холдинга", уже имеющего представительства в Абакане и Новосибирске, экспансия всей Сибири. Потребуются руководители и рабочие руки. Помимо основной программы студенты освоят менеджмент в автосервисе, современные технологии и новейшие конструкции автомобилей, тенденции в отрасли и деловой этикет. Планируется набрать 25 абитуриентов."Такого детального разбора каждой компетенции, модуля образовательной программы и погружения на предприятии, как мы планируем практически с первого курса, у нас ещё такого опыта разработки программ в такой притирке с работодателем не было", - подчеркнул проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев.Стороны подписали соглашение о создании Высшей школы автомобильного сервиса - её откроют на базе Политехнического института. Набор будет объявлен 20 июня. Вадим КУЛИКОВ

















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