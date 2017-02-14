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14.02.17 19:22 ВСНК добыла миллионную тонну нефти с начала разработки Юрубчено-Тохомского месторождения





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Кроме испытания новейших технологий, геологи повысили прогноз по залежам углеводородов на этом месторождении. Это было сделано с помощью объёмной 3D-карты и позволяет говорить о наличии дополнительных залежей нефти и газа. Стоит отметить, что благодаря близости месторождения северные муниципалитеты экономят значительные средства на завозе топлива.







"Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" добыла миллионную тонну нефти с начала разработки Юрубчено-Тохомского месторождения - одного из крупнейших на территории края. Поставки в систему магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет" начались в конце 2016 года. Для этого пробурили 43 скважины, причём одна из них - так называемая многозабойная - позволяет добывать 200 тонн нефти в сутки.Кроме испытания новейших технологий, геологи повысили прогноз по залежам углеводородов на этом месторождении. Это было сделано с помощью объёмной 3D-карты и позволяет говорить о наличии дополнительных залежей нефти и газа. Стоит отметить, что благодаря близости месторождения северные муниципалитеты экономят значительные средства на завозе топлива.











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