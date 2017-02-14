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14.02.17 17:21 Красноярцы получают двойные счета за ЖКУ





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"За счёт этих субсидий я как мать-инвалид, как мать-одиночка, как многодетная семья частично даже живём: обуваемся, одеваемся. На эти деньги, что субсидии мне платят, я пошла и ребёнку лекарства купила", - говорит жительница Красноярска Надежда Абросимова.



Почему люди попали в замкнутый круг и как из него выйти, расскажем в 20:45 на телеканале "Россия".





Инвалиды и пенсионеры стали заложниками фиктивных платёжек. В Красноярск пришла очередная волна двойных расчёток: разные компании выставляют счета за одни и те же коммунальные услуги. При этом часть жителей просто боится не платить по какому-либо документу. Иначе, по их словам, попадут в число недобросовестных плательщиков и останутся без жизненно важной субсидии."За счёт этих субсидий я как мать-инвалид, как мать-одиночка, как многодетная семья частично даже живём: обуваемся, одеваемся. На эти деньги, что субсидии мне платят, я пошла и ребёнку лекарства купила", - говорит жительница Красноярска Надежда Абросимова.Почему люди попали в замкнутый круг и как из него выйти, расскажем в 20:45 на телеканале "Россия".

















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