Инвалиды и пенсионеры стали заложниками фиктивных платёжек. В Красноярск пришла очередная волна двойных расчёток: разные компании выставляют счета за одни и те же коммунальные услуги. При этом часть жителей просто боится не платить по какому-либо документу. Иначе, по их словам, попадут в число недобросовестных плательщиков и останутся без жизненно важной субсидии.
"За счёт этих субсидий я как мать-инвалид, как мать-одиночка, как многодетная семья частично даже живём: обуваемся, одеваемся. На эти деньги, что субсидии мне платят, я пошла и ребёнку лекарства купила", - говорит жительница Красноярска Надежда Абросимова.
Почему люди попали в замкнутый круг и как из него выйти, расскажем в 20:45 на телеканале "Россия".