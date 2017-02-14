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14.02.17 17:23 Красноярскую набережную ждёт масштабная реконструкция

Красноярскую набережную ждёт большая перезагрузка

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Тактильные фонтаны, пляж, тропинки для молодожёнов. Красноярскую набережную этим летом ждёт большая перезагрузка. Подведены предварительные итоги обсуждений с горожанами, каким должен стать левый берег Енисея. Молодёжь и представители старшего поколения ещё раз высказали пожелания; большинство хотят, чтобы набережная была пешеходной, зелёной, свободной от кафе, павильонов с едой, чтобы там было по-настоящему комфортно и интересно гулять. Горожане ЗА фотогалереи на свежем воздухе, пляжную зону; также все отметили, что берегу нужен единый стиль.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что работы по благоустройству начнутся этим летом и к осени должны завершиться. Сколько стоит проект, означает ли это, что на предстоящие июнь, июль, август вход на набережную будет закрыт? Об этом расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.
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