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НОВОСТИ | Общество





14.02.17 19:55 В Красноярске отметили День влюблённых



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Несмотря на вторник, в Доме семейных торжеств на проспекте Мира сегодня зарегистрировали три бракосочетания. Наплыва посетителей в загсах ждут в пятницу - из-за красивой цифры 17.02.17. Кольцами обменяются примерно в два раза больше молодожёнов, чем обычно.

День Святого Валентина преподнёс много неожиданностей. Один из красноярских студентов решил кроме цветов подарить возлюбленной необычный живой презент - енота. Теперь зверьку предстоит привыкнуть к квартире. Уже с первых минут он заглядывает под диван, пробует взобраться на стол и играет с новыми хозяевами. Правда, сложности ребят не смущают. Умиляются зверьку, даже когда тот жует подаренный букет.

А вот в "Роевом ручье" сегодня питомцев кормили особенными блюдами. Натуральные сладости предназначены, можно сказать, семейной паре шимпанзе. Их зовут Тихон и Анфиса. Это первый День влюблённых, когда их балуют конфетами. Сегодня порадовали сразу несколько вольеров.

Ну а пара альпак Ромео и Джульетта сегодня получат сердце из натурального сырья - моркови и отрубей. Конечно, равнодушными ламы не остались. Как и белые медведи, в честь праздника получили мороженое из брусничного сока и красной рыбы.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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