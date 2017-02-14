НОВОСТИ | Общество













14.02.17 19:55 В Красноярске отметили День влюблённых





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День Святого Валентина преподнёс много неожиданностей. Один из красноярских студентов решил кроме цветов подарить возлюбленной необычный живой презент - енота. Теперь зверьку предстоит привыкнуть к квартире. Уже с первых минут он заглядывает под диван, пробует взобраться на стол и играет с новыми хозяевами. Правда, сложности ребят не смущают. Умиляются зверьку, даже когда тот жует подаренный букет.



А вот в "Роевом ручье" сегодня питомцев кормили особенными блюдами. Натуральные сладости предназначены, можно сказать, семейной паре шимпанзе. Их зовут Тихон и Анфиса. Это первый День влюблённых, когда их балуют конфетами. Сегодня порадовали сразу несколько вольеров.



Ну а пара альпак Ромео и Джульетта сегодня получат сердце из натурального сырья - моркови и отрубей. Конечно, равнодушными ламы не остались. Как и белые медведи, в честь праздника получили мороженое из брусничного сока и красной рыбы.





Несмотря на вторник, в Доме семейных торжеств на проспекте Мира сегодня зарегистрировали три бракосочетания. Наплыва посетителей в загсах ждут в пятницу - из-за красивой цифры 17.02.17. Кольцами обменяются примерно в два раза больше молодожёнов, чем обычно.День Святого Валентина преподнёс много неожиданностей. Один из красноярских студентов решил кроме цветов подарить возлюбленной необычный живой презент - енота. Теперь зверьку предстоит привыкнуть к квартире. Уже с первых минут он заглядывает под диван, пробует взобраться на стол и играет с новыми хозяевами. Правда, сложности ребят не смущают. Умиляются зверьку, даже когда тот жует подаренный букет.А вот в "Роевом ручье" сегодня питомцев кормили особенными блюдами. Натуральные сладости предназначены, можно сказать, семейной паре шимпанзе. Их зовут Тихон и Анфиса. Это первый День влюблённых, когда их балуют конфетами. Сегодня порадовали сразу несколько вольеров.Ну а пара альпак Ромео и Джульетта сегодня получат сердце из натурального сырья - моркови и отрубей. Конечно, равнодушными ламы не остались. Как и белые медведи, в честь праздника получили мороженое из брусничного сока и красной рыбы. Владимир ЖАРИНОВ

















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