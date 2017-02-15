НОВОСТИ | Общество













15.02.17 09:09 В природном парке "Ергаки" пройдёт государственная экологическая экспертиза





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Напомним, вход в Ергаки может стать платным - инициатива о введении платы за посещение природных парков сейчас рассматривается в Госдуме.







В природном парке "Ергаки" запланирована государственная экологическая экспертиза, сообщили в минприроды края. Специалисты оценят влияние хозяйствующих объектов на систему заказника. Сейчас на территории парка находятся девять туристических баз. У собственников будут проверять наличие разрешений в сфере обращения с отходами и соблюдение правил режима охраны Ергаков. Штраф за их нарушения составляет до 500 тысяч рублей.Напомним, вход в Ергаки может стать платным - инициатива о введении платы за посещение природных парков сейчас рассматривается в Госдуме.













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