НОВОСТИ | Общество













15.02.17 09:00 В Красноярске началась подготовка к паводкам





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На период паводка будет установлен постоянный контроль за уровнем воды в малых реках. Готовят пункты временного размещения населения, всего 27 общей вместимостью 6000 человек. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета потратят около 2-х миллионов рублей.







В Красноярске начали готовиться к весенним паводкам. За зиму в окрестностях краевого центра скопились большие запасы снега, которые с потеплением могут привести к подтоплениям жилых массивов. Сейчас проводят очистку берегов рек от растительности и мусора, на ручье Серебряном и Бугачёвском размывают наледи на трубах водосбросов, проверяют состояние автомобильных и пешеходных мостов.На период паводка будет установлен постоянный контроль за уровнем воды в малых реках. Готовят пункты временного размещения населения, всего 27 общей вместимостью 6000 человек. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета потратят около 2-х миллионов рублей.











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