В Красноярске начали готовиться к весенним паводкам. За зиму в окрестностях краевого центра скопились большие запасы снега, которые с потеплением могут привести к подтоплениям жилых массивов. Сейчас проводят очистку берегов рек от растительности и мусора, на ручье Серебряном и Бугачёвском размывают наледи на трубах водосбросов, проверяют состояние автомобильных и пешеходных мостов.
На период паводка будет установлен постоянный контроль за уровнем воды в малых реках. Готовят пункты временного размещения населения, всего 27 общей вместимостью 6000 человек. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета потратят около 2-х миллионов рублей.