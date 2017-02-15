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15.02.17 11:45 Участок набережной в районе речного вокзала продали незаконно





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Ещё недавно на этом месте хотели построить торговый центр, но из-за волны возмущений решение отменили, а сейчас выяснилось, что земля вообще была продана с грубыми нарушениями земельного законодательства. Эта территория в федеральной собственности, и краевое управление Росимущества не имело права передавать участок в собственность частной фирме. Незаконную сделку прокуратура назвала "нарушением интересов Российской федерации". В итоге руководитель территориального управления Росимущества должен устранить все нарушения.



Ситуацию прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов, по его словам, у него тоже были вопросы относительно законности продажи участка набережной, и результатами прокурорской проверки он удовлетворён.



"С опорой на общественное мнение я принял решение не согласовывать никакого строительства на этом участке. Я поддерживаю это мнение и считаю, что это правильно, набережная должна сохраниться как место, которое будет восприниматься большинством красноярцев как общедоступное", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.











В Красноярске участок набережной в районе речного вокзала был продан частной компании незаконно. Об этом заявили в прокуратуре края. Документы с результатами проверки надзорного органа опубликовали депутаты Законодательного собрания региона.Ещё недавно на этом месте хотели построить торговый центр, но из-за волны возмущений решение отменили, а сейчас выяснилось, что земля вообще была продана с грубыми нарушениями земельного законодательства. Эта территория в федеральной собственности, и краевое управление Росимущества не имело права передавать участок в собственность частной фирме. Незаконную сделку прокуратура назвала "нарушением интересов Российской федерации". В итоге руководитель территориального управления Росимущества должен устранить все нарушения.Ситуацию прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов, по его словам, у него тоже были вопросы относительно законности продажи участка набережной, и результатами прокурорской проверки он удовлетворён."С опорой на общественное мнение я принял решение не согласовывать никакого строительства на этом участке. Я поддерживаю это мнение и считаю, что это правильно, набережная должна сохраниться как место, которое будет восприниматься большинством красноярцев как общедоступное", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.







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