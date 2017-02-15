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15.02.17 12:23 Красноярцы услышали "Гусли в космосе"





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"Казались такие разные инструменты - маленькие гусли и огромный орган, не будет ли орган заглушать мой инструмент? Но как оказалось, это очень красиво. Когда я играю на гуслях с органом, у меня ощущение, что мои гусли действительно в космосе побывали, потому что звучание органа - это как безбрежное безвоздушное пространство, очень многогранное", - сказала музыкант Анастасия Фомина.



"Гусли в космосе" отличаются не только необычным звучанием, но и прекрасным репертуаром. Это как авторские сочинения, написанные специально для этого ансамбля, а также оригинальные переложения классических и современных сочинений.



"Половину программы мы выстраиваем из сочинений эпохи барокко. И там гусли - это гость. А вот второе отделение это уже современная музыка, написанная для гуслей. То есть оригинального репертуара для гуслей и органа практически нет, я его делаю сама. А переложение оркестровых гуслей, партитуру мы делаем совершенно легко", - пояснила музыкант, композитор Елизавета Панченко.



Необычный дуэт уже получил популярность не только у слушателей разных городов России и Европы, теперь музыка покорила и красноярскую публику. "Из подобных экспериментов была "Музыка степи". Тоже интересно, но здесь как-то погармоничнее звучат, классические произведения в довольно интересном варианте", - отметил слушатель Кирилл Базарин.





Такой дуэт гуслей и органа единственный в мире. До 2011 года никто даже не пытался совмещать звучание этих инструментов. На неожиданный эксперимент решились две юные музыкантши из Санкт-Петербурга."Казались такие разные инструменты - маленькие гусли и огромный орган, не будет ли орган заглушать мой инструмент? Но как оказалось, это очень красиво. Когда я играю на гуслях с органом, у меня ощущение, что мои гусли действительно в космосе побывали, потому что звучание органа - это как безбрежное безвоздушное пространство, очень многогранное", - сказала музыкант Анастасия Фомина."Гусли в космосе" отличаются не только необычным звучанием, но и прекрасным репертуаром. Это как авторские сочинения, написанные специально для этого ансамбля, а также оригинальные переложения классических и современных сочинений."Половину программы мы выстраиваем из сочинений эпохи барокко. И там гусли - это гость. А вот второе отделение это уже современная музыка, написанная для гуслей. То есть оригинального репертуара для гуслей и органа практически нет, я его делаю сама. А переложение оркестровых гуслей, партитуру мы делаем совершенно легко", - пояснила музыкант, композитор Елизавета Панченко.Необычный дуэт уже получил популярность не только у слушателей разных городов России и Европы, теперь музыка покорила и красноярскую публику. "Из подобных экспериментов была "Музыка степи". Тоже интересно, но здесь как-то погармоничнее звучат, классические произведения в довольно интересном варианте", - отметил слушатель Кирилл Базарин. Владислав ТАМОШАУСКАС



















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