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15.02.17 11:42 На Таймыре частично закрыта дорога в аэропорт "Алыкель"





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В эти минуты наши репортёры готовят подробный материал о северном аэропорте. Там предстоит масштабная реконструкция. Репортаж смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





На севере края частично закрыта дорога до главного аэропорта Таймыра. Из-за метели легковые автомобили из Дудинки и Норильска не могут добраться до воздушной гавани "Алыкель". Движение продолжают только грузовые машины и автобусы, они двигаются колоннами в сопровождении специализированной техники. На трассе также дежурят автополицейские.В эти минуты наши репортёры готовят подробный материал о северном аэропорте. Там предстоит масштабная реконструкция. Репортаж смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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