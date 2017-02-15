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ДТП в Козульском районе: рейсовый автобус столкнулся с фурой

15.02.17 17:21 Дело о ДТП под Козулькой передано в суд



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Дело о ДТП с 12-ю погибшими дошло до суда. Речь идёт об автокатастрофе, которая произошла в июле 15 года в районе Козульки. Тогда автобус столкнулся с грузовиком. Согласно уголовному делу, виновным называют водителя грузовика - он погиб в момент столкновения вместе с водителем автобуса и десятью пассажирами. При этом родные предполагаемого виновника добиваются посмертной реабилитации. Они и настояли на передаче дела с суд, чтобы не прекращать его в связи со смертью обвиняемого.










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