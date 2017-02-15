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15.02.17 17:28 Красноярские футболистки будут играть в Премьер-лиге



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Пока мужская команда выгрызала очки в ФНЛ, женский "Енисей" играючи занял второе место в своём первенстве. В финале проиграли "Дончанке" из города Азов. Но и второе место даёт право сыграть в высшем дивизионе страны - женской Премьер-лиге.

"Сезон прошёл удачно для нас. Зональный чемпионат на выход в Премьер-лигу прошёл слишком легко. Не потому что мы звёзды, потому что мы уже действительно переросли", - рассказала капитан ЖФК "Енисей" Екатерина Ларина.

К слову, несколько лет подряд красноярки уже занимали призовые места, но для повышения в классе не хватало денег. Сейчас бюджет команды увеличен вдвое. Одним из главных творцов победы стал тренер Алексей Мартынов. По его словам, в работе применят только пряник, никаких кнутов.

"Если мужчин надо где-то подгонять, то женщин надо останавливать. Они настолько ответственны и самоотверженны, что порой не могут даже расслабиться", - отметил главный тренер Алексей Мартынов.

А ещё будущие матери более выносливы и эмоциональны в игре. За землячек будет переживать и самый красивый арбитр России Екатерина Костюнина. Соперницами будут команды, что на слуху - "Звезда" из Перми, "Россиянка" из Подмосковья, Рязань-ВДВ. Пока календарь Премьер-лиги не свёрстан. Но ориентировочно первый официальный матч женский "Енисей" проведёт в Футбол-арене 15 апреля.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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