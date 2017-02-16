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НОВОСТИ | Общество





16.02.17 08:56 В Красноярске появилась детская библиотека с инженерно-техническим уклоном



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В Красноярске детская библиотека имени Драгунского только открылась, но первые читатели уже взяли книги на дом. Это первая в Красноярске детская библиотека с инженерно-техническим уклоном. Например, восьмиклассник Никита управляет роботом при помощи смартфона.

"Здесь можно обучаться. Здесь находятся компьютеры, на которых установлены программы для построения роботов и их программирования", - рассказал посетитель библиотеки Никита Охин.

В том числе и в этих стенах должно вырасти новое поколение изобретателей. "Потребность в обществе в такого рода деятельности очень велика. У нас край индустриальный, с большими современными производствами, на них должны работать люди с соответствующими знаниями", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

После модернизации, которую активно поддерживали губернатор края и депутаты Законодательного собрания, здесь появились светлые залы и уютная мебель. А все 50 тысяч книг можно брать с полок без спроса. Сейчас в Красноярске проходит масштабная модернизация городских библиотека. Имени Драгунского - четвёртая по счёту, но не последняя. Вскоре Красноярск примет Всероссийский библиотечный конгресс. Более тысячи работников читальных залов и книгохранилищ приедут на берега Енисея, чтобы перенять наш передовой опыт.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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