НОВОСТИ | Происшествия













15.02.17 17:23 Экс-главу Енисейского лесничества уличили в получении ещё одной взятки





Фото Видео





"Следователи установили причастность руководителя "Енисейского лесничества" в получении взятки в сумме 70 тысяч рублей от предпринимателя за выделение участков для рубки лесных насаждений. Это не единственный эпизод его преступной деятельности, ранее он также привлекался к ответственности, сумма взятки составляла около 100 тысяч рублей", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Шаманская.







Экс-главу "Енисейского лесничества" уличили в получении ещё одной взятки. В ходе расследования возбуждённых ранее уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве у предпринимателей денег, выявили ещё один эпизод преступной деятельности подозреваемого."Следователи установили причастность руководителя "Енисейского лесничества" в получении взятки в сумме 70 тысяч рублей от предпринимателя за выделение участков для рубки лесных насаждений. Это не единственный эпизод его преступной деятельности, ранее он также привлекался к ответственности, сумма взятки составляла около 100 тысяч рублей", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Шаманская.













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













