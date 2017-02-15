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15.02.17 17:26 В Красноярске поздравили спортсменов, успешно выступивших на Универсиаде в Алматы





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"Победы всегда радостны. Переживал перед первой гонкой, а когда завоевал медаль, маленько расслабился, выходил на трассу и получал удовольствие от своей работы. А когда завоевал первое золото, тогда вообще расслабился, на эстафете не было никаких переживаний, вышел, просто делал своё дело", - рассказал чемпион Универсиады-2017 Сергей Корастылёв.







В Красноярске поздравили спортсменов, которые успешно выступили на Универсиаде, прошедшей в Казахстане. Напомним, на студенческих играх в составе сборной России выступал 21 спортсмен из Красноярского края в семи спортивных дисциплинах. По итогам соревнований наши атлеты завоевали пять медалей, четыре из которых золотые. Высоких результатов удалось достичь в биатлоне, мужском и женском хоккее. Напомним, через два года всемирную Универсиаду примет уже Красноярск."Победы всегда радостны. Переживал перед первой гонкой, а когда завоевал медаль, маленько расслабился, выходил на трассу и получал удовольствие от своей работы. А когда завоевал первое золото, тогда вообще расслабился, на эстафете не было никаких переживаний, вышел, просто делал своё дело", - рассказал чемпион Универсиады-2017 Сергей Корастылёв.







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