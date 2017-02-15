НОВОСТИ | Общество













15.02.17 17:30 В красноярских колониях тестируют систему распознавания лиц





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"Не отвлекаем личный состав для проверки этих осуждённых отдельно от тех, кто посетил столовую и отметился по биосмарту. Соответственно, личный состав выполняет другие поставленные перед ними задачи", - пояснил начальник отдела технических средств надзора ГУФСИН Евгений Слепов.



Обойти систему сканирования отпечатков могут люди, лишённые индивидуального узора на пальцах. Как, и главное, для чего заключённые буквально стирают свои отпечатки с рук, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В исправительных колониях Красноярского края закупают оборудование для распознавания лиц заключённых. Функцию слежки за осуждёнными всё больше выполняет умная электроника. Уже шесть лет контроль осуществляли с помощью биометрических датчиков, считывающих отпечатки. Но этот метод работает не всегда. В отличие от распознавания лиц."Не отвлекаем личный состав для проверки этих осуждённых отдельно от тех, кто посетил столовую и отметился по биосмарту. Соответственно, личный состав выполняет другие поставленные перед ними задачи", - пояснил начальник отдела технических средств надзора ГУФСИН Евгений Слепов.Обойти систему сканирования отпечатков могут люди, лишённые индивидуального узора на пальцах. Как, и главное, для чего заключённые буквально стирают свои отпечатки с рук, расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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